Не встигне оговтатися: Київ вночі накриє ще більша хуртовина (фоторепортаж)

17:38, 18 грудня 2017
9303
0

19 грудня у столиці очікується погіршення погодних умов.

19 грудня вночі у Києві очікується сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах - ожеледиця. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

У Києві завтра пройде сніг, вдень до -1°

"19 грудня у столиці очікується ускладнення погодних умов: вночі сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина; на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними на автошляхах. Зокрема, рекомендовано користуватися громадським транспортом, знижувати швидкість перед пішохідними переходами та місцями розташування дитячих установ, дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху та вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. 

Нагадаємо, 18 грудня з 06:00 до 13:00 було обмежено в’їзд до Києва великогабаритного транспорту. Крім того, зазначене обмеження діятиме 18 грудня з 17:00 орієнтовно до 22:00 та з 06:00 19 грудня у разі несприятливих погодних умов.

За даними Погода УНІАН, 19 грудня в Україні похолодає, у багатьох регіонах пройде сніг.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин