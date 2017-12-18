Не встигне оговтатися: Київ вночі накриє ще більша хуртовина (фоторепортаж)

19 грудня у столиці очікується погіршення погодних умов.

19 грудня вночі у Києві очікується сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах - ожеледиця. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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"19 грудня у столиці очікується ускладнення погодних умов: вночі сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина; на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними на автошляхах. Зокрема, рекомендовано користуватися громадським транспортом, знижувати швидкість перед пішохідними переходами та місцями розташування дитячих установ, дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху та вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Нагадаємо, 18 грудня з 06:00 до 13:00 було обмежено в’їзд до Києва великогабаритного транспорту. Крім того, зазначене обмеження діятиме 18 грудня з 17:00 орієнтовно до 22:00 та з 06:00 19 грудня у разі несприятливих погодних умов.

За даними Погода УНІАН, 19 грудня в Україні похолодає, у багатьох регіонах пройде сніг.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.