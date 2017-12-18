Обмеження в’їзду вантажівок у Київ через негоду можуть тривати до 20 грудня (відео)

У КМДА нагадали, що наразі в’їзд у столицю вантажівок обмежено орієнтовно до 22:00.

Завтра, 19 грудня, у разі несприятливих погодних умов обмеження діятиме з 06:00 / фото УНІАН

У Києві тимчасові обмеження в’їзду великогабаритного транспорту, що вводяться через негоду, можуть тривати до 20 грудня. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

«За інформацією Українського гідрометцентру, ускладнення погодних у умов у вигляді сильного снігу, хуртовини та вітру, у столиці триватиме до 20 грудня включно. Тож до того часу у разі потреби буде обмежуватися в’їзд великогабаритного транспорту у столицю з метою забезпечення безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки та зменшення можливості виникнення заторів», – сказав Поворозник.

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У КМДА нагадали, що наразі в’їзд у столицю вантажівок обмежено орієнтовно до 22:00.

Завтра, 19 грудня, у разі несприятливих погодних умов обмеження діятиме з 06:00.

Наразі у прибиранні та очищенні вулиць столиці задіяні близько 600 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, з 06:00 до 13:00 було обмежено в’їзд у Київ великогабаритного транспорту.