Синоптик розповів, коли в Києві припиниться потужний снігопад

Починаючи з 21 грудня, опади припиняться.

Столицю 18 грудня накрив потужний снігопад / фото УНІАН

Завтра центр циклону переміститься на північ України - там очікуються також снігопади, але не такі інтенсивні, як сьогодні. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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"Завтра центр циклону переміститься на північні райони країни, таким чином, снігопади меншої інтенсивності триватимуть у північних частинах центральних областей, в тому числі в Києві та Київській обл. 20 грудня інтенсивність опадів зменшиться, 21 - взагалі припиняться", - повідомив синоптик, слова якого передає "112 Україна".

Крім цього, Кульбіда спрогнозував також пониження температури.

"Температурний режим поступово буде знижуватися, від -3 до -8 градусів морозу у ранкові години (на всій території України)", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня, вночі у Києві очікується сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах - ожеледиця.

18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.