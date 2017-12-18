Синоптик розповів, коли в Києві припиниться потужний снігопад
Починаючи з 21 грудня, опади припиняться.
Завтра центр циклону переміститься на північ України - там очікуються також снігопади, але не такі інтенсивні, як сьогодні. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Не встигне оговтатися: Київ вночі накриє ще більша хуртовина (фоторепортаж)
"Завтра центр циклону переміститься на північні райони країни, таким чином, снігопади меншої інтенсивності триватимуть у північних частинах центральних областей, в тому числі в Києві та Київській обл. 20 грудня інтенсивність опадів зменшиться, 21 - взагалі припиняться", - повідомив синоптик, слова якого передає "112 Україна".
Крім цього, Кульбіда спрогнозував також пониження температури.
"Температурний режим поступово буде знижуватися, від -3 до -8 градусів морозу у ранкові години (на всій території України)", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня, вночі у Києві очікується сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах - ожеледиця.
18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°