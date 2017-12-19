В Україні оголосили штормове попередження

07:26, 19 грудня 2017
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Сильний сніг ітиме у Київській і Чернігівській областях.

УНІАН
В Україні очікуються сильні хуртовини / УНІАН

На вівторок, 19 грудня, синоптики оголосили в Україні штормове попередження. Про це повідомляє Український гідрометцентр в Facebook.

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"19 грудня на дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця, вночі та вранці у західних та північних областях пориви вітру 15-18 м / с, хуртовини, на Чернігівщині та Київщині сильний сніг", - повідомили синоптики.

Як повідомляв УНІАН, синоптик розповів, коли в Києві припиниться потужний снігопад. 19 грудня центр циклону переміститься на північ України - там очікуються також снігопади

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