В Україні сьогодні продовжаться снігопади, у багатьох областях похолодає (карта)

08:10, 19 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 19 грудня, в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі і сніг.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

На сході практично без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

На заході України у вівторок очікуються снігопади. Вдень до -2°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.

Прогноз на 19 грудня / УНІАН
Прогноз на 19 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 грудня — Миколая Чудотворця. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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