У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

08:30, 19 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 19 грудня, у столиці пройде сніг, температура до -2°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -1°. Вітер західний та північно-західний, до 8,2 м/с.

Аномально теплий грудень встановив температурний рекорд у Києві

Сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Україні похолодає, у багатьох регіонах пройде сніг.

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