Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

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Вранці 19 грудня у Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

У КМДА рекомендують дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

Поради водіям:

- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до аварійних ситуацій;

- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

- за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

- не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку;

- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

- якщо падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);

- будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

- обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.