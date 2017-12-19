В Україні через негоду знеструмлено 147 населених пунктів

10:45, 19 грудня 2017
16
0

У Київській області без електропостачання залишаються 79 населених пунктів.

Через негоду без світла залишилися майже 150 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду без світла залишилися майже 150 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у шести областях.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Київській області без електропостачання залишаються 79 населених пунктів, Черкаській - 36, Житомирській - 20, Чернігівській - 8, Сумській - 3, Луганській - 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 19 грудня в Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин