В Україні через негоду знеструмлено 147 населених пунктів

У Київській області без електропостачання залишаються 79 населених пунктів.

Через негоду без світла залишилися майже 150 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у шести областях.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Київській області без електропостачання залишаються 79 населених пунктів, Черкаській - 36, Житомирській - 20, Чернігівській - 8, Сумській - 3, Луганській - 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 19 грудня в Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.