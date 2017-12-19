На Закарпатті залишаються підтопленими більше 240 домогосподарств

Жертв та постраждалих немає.

На Закарпатті підтоплено майже 250 домогосподарств / УНІАН

Станом на ранок 19 грудня у Закарпатській області залишаються підтопленими 243 дворогосподарства, 56 підвальних приміщень, 1 тис. 716 га сільгоспугідь.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору (смт. Чинадієво) тимчасово призупинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч мешканців м. Мукачево. Відновлення водопостачання сплановано на 19-20 грудня.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.