До Києва нарешті прийшла метеорологічна зима

2017 рік увійде до десятки найтепліших за 136 років спостереження.

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У понеділок, 18 грудня, до Києва завітала метеорологічна зима.

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Вона "запізнилася" на 22 дні, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

18 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,5° і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись до кінця тижня.

Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка цього року прийшла до столиці на 19 днів пізніше торішньої.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

В обсерваторії зазначають, що середньомісячна температура грудня у Києві перевищить кліматичну норму, а 2017 рік увійде до десятки найтепліших за 136 років спостереження.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.