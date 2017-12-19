До Києва нарешті прийшла метеорологічна зима

12:32, 19 грудня 2017
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2017 рік увійде до десятки найтепліших за 136 років спостереження.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 18 грудня, до Києва завітала метеорологічна зима.

В Україні сьогодні продовжаться снігопади, у багатьох областях похолодає (карта)

Вона "запізнилася" на 22 дні, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

18 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,5° і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись до кінця тижня.

Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка цього року прийшла до столиці на 19 днів пізніше торішньої.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

В обсерваторії зазначають, що середньомісячна температура грудня у Києві перевищить кліматичну норму, а 2017 рік увійде до десятки найтепліших за 136 років спостереження.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

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