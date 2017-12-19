Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
На річках басейну Дніпра очікується поява льоду.
Сьогодні, 19 грудня, в Україні очікуються підйоми рівнів води у річках.
В Україні сьогодні продовжаться снігопади, у багатьох областях похолодає (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"19 грудня очікується проходження максимального рівня води тало-дощового паводку на р. Тиса - м. Чоп висотою 1160-1210 см над нулем гідрологічного поста (рівень води на 8 год. 18 грудня дорівнював 1079 cм), з збереженням води на заплаві", - йдеться в повідомленні.
Крім того, починаючи з 19 -20 грудня, на річках басейну Дніпра, мілководдях Київського, Канівського, Кременчуцького водосховищ очікується поява первинних льодових утворень у вигляді заберегів та шугоходу.
Нагадаємо, 19 грудня у Києві очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
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