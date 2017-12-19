Рятувальники звільнили понад 300 автомобілів зі снігових заметів
У Києві допомогли 180 людям.
В Україні рятувальники зі снігових заметів визволили 333 одиниці автотранспортних засобів.
В Україні сьогодні продовжаться снігопади, у багатьох областях похолодає (карта)
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Підрозділами ДСНС із снігових заметів звільнено 333 одиниці автотранспортних засобів, надано допомогу 593 громадянам. Випадків обмороження під час пробок немає", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Києві до рятувальних робіт була залучена 21 одиниця техніки, а також 44 працівника ДСНС. Із снігових заметів звільнено 127 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 180 громадянам.
У Київській області у рятувальних роботах було задіяно 18 осіб, із залученням 7 одиниць техніки, з них від ДСНС - 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Із снігових заметів звільнено близько 120 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу понад 280 громадянам.
У Житомирській області до рятувальних робіт було залучено 4 одиниці техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Із снігових заметів звільнено 59 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 72 громадянам.
Нагадаємо, станом на ранок 19 грудня у Закарпатській області залишаються підтопленими 243 домогосподарства, 56 підвальних приміщень, 1 716 тис. га сільгоспугідь.
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