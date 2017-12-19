Німеччину накрив сильний снігопад: у Франкфурті скасували близько 170 авіарейсів

Багато літаків були перенаправлені до інших аеропортів.

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Через сильний снігопад в аеропорту у Франкфурті-на-Майні скасували близько 170 авіарейсів.

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Багато літаків були перенаправлені до інших аеропортів, повідомляє Euronews.

Вранці 18 грудня навколо Франкфурта-на-Майні, важливого транспортного вузла, стихія паралізувала автостраду на багато кілометрів. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, в аеропорту Брюсселя (Бельгія) через сильний снігопад скасували близько 30 авіарейсів.