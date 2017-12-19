Завтра в Україні пройде сніг, вночі у всіх регіонах заморозки (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 20 грудня, в Україні пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

В Україні завтра пройде сніг / УНІАН

На сході пройде сніг, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +3°.

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На заході України у вівторок пройде сніг. Вночі температура до -6°.

У північних областях снігопад. Температура -7°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.

За народним прогнозом, 20 грудня — день Амвросія. Прийшов Амвросій — свята відкинув. Це означало, що до Різдва свят більше не буде.

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