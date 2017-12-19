Завтра в Києві пройде сніг, вдень температура до -1°

17:00, 19 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 грудня в столиці пройде сніг, температура до -1°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер мінливий, до 4,3 м/с.

В Україні сьогодні продовжаться снігопади, у багатьох областях похолодає (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 грудня, в Україні пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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