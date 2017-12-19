Після хурделиці Київ скують морози

Негода відпустила столицю, їй на зміну йдуть морози.

У Києві знову йтиме сніг / фото УНІАН

У середу, 20 грудня, у столиці очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомили у прес-службі КМДА, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

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"Загалом 20 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 2-4° морозу", - йдеться у повідомленні.

21 грудня істотних опадів не очікується, а 22 грудня – невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляла Погода-УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.