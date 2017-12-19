Українців лякають сильними морозами: у Гідрометцентрі прояснили ситуацію

У нічні години температура повітря опуститься до 8 градусів морозу.

В Україні похолоднішає, але сильних морозів поки не прогнозується / фото УНІАН

19 грудня снігопади в Україні практично припиняться; з 20 грудня температура повітря у нічні години опуститься нижче нуля градусів.

Про це розповів начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Обозреватель".

Відповідаючи на питання, коли припиняться снігопади, він зауважив: "Снігопади вже практично закінчилися".

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Глава Гідрометцентру також розповів, якою буде погода до кінця поточного тижня.

Відповідаючи на репліку журналіста, що "нас лякають страшними морозами", він зауважив: "У нічні години очікується температура від 3 до 8 градусів морозу. Це страшні морози? Вдень буде близько 0 градусів".

За словами Кульбіди, така погода в Україні буде, "починаючи із завтрашнього дня (з 20 грудня. – Ред.) до кінця тижня".

Як повідомляла Погода УНІАН, 20 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура протягом доби 2-4° морозу.