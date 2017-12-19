Українців лякають сильними морозами: у Гідрометцентрі прояснили ситуацію
У нічні години температура повітря опуститься до 8 градусів морозу.
19 грудня снігопади в Україні практично припиняться; з 20 грудня температура повітря у нічні години опуститься нижче нуля градусів.
Про це розповів начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Обозреватель".
Відповідаючи на питання, коли припиняться снігопади, він зауважив: "Снігопади вже практично закінчилися".
Завтра в Києві пройде сніг, вдень температура до -1°
Глава Гідрометцентру також розповів, якою буде погода до кінця поточного тижня.
Відповідаючи на репліку журналіста, що "нас лякають страшними морозами", він зауважив: "У нічні години очікується температура від 3 до 8 градусів морозу. Це страшні морози? Вдень буде близько 0 градусів".
За словами Кульбіди, така погода в Україні буде, "починаючи із завтрашнього дня (з 20 грудня. – Ред.) до кінця тижня".
Як повідомляла Погода УНІАН, 20 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура протягом доби 2-4° морозу.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°