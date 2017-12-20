В Україні сьогодні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 грудня в Україні похолодає, місцями пройде сніг.

В Україні пройде сніг / УНІАН

На сході практично без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

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На заході України у вівторок очікуються снігопади. Вдень до -2°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.

Прогноз на 20 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 грудня — день Амвросія. Прийшов Амвросій — свята відкинув. Це означало, що до Різдва свят більше не буде.

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