У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

08:30, 20 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 грудня в столиці пройде сніг, температура до -1°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер мінливий, до 4,3 м/с.

В Україні сьогодні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 грудня, в Україні пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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