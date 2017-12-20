На Закарпатті залишаються підтопленими 116 домогосподарств
Відновлено водопостачання Мукачево.
Станом на ранок 20 грудня на Закарпатті залишаються підтопленими 116 домогосподарств, відновлено водопостачання Мукачево.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7:00 20 грудня залишаються підтопленими: 116 (було - 1 тис. 23) домогосподарств, 48 (було - 313) підвальних приміщень, 467 га (було - 2 407 тис. га сільгоспугідь", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що централізоване водопостачання Мукачево, яке було тимчасово призупинено у результаті підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору, повністю відновлено.
Як повідомляв УНІАН, у результаті сильних опадів у шести районах Закарпаття -Ужгородському, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Тячівському та Хустському було підтоплено понад 900 будинків, майже 2,5 тис. га сільгоспугідь, вісім ділянок автомобільних доріг та частково пошкоджено дві мостові переправи. Було відселено 170 мешканців з 55 житлових будинків в селі Вільхівка Іршавського району.
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