Відновлено водопостачання Мукачево.

На Закарпатті підтоплено понад сотні домогосподарств / УНІАН

Станом на ранок 20 грудня на Закарпатті залишаються підтопленими 116 домогосподарств, відновлено водопостачання Мукачево.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 20 грудня залишаються підтопленими: 116 (було - 1 тис. 23) домогосподарств, 48 (було - 313) підвальних приміщень, 467 га (було - 2 407 тис. га сільгоспугідь", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що централізоване водопостачання Мукачево, яке було тимчасово призупинено у результаті підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору, повністю відновлено.

Як повідомляв УНІАН, у результаті сильних опадів у шести районах Закарпаття -Ужгородському, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Тячівському та Хустському було підтоплено понад 900 будинків, майже 2,5 тис. га сільгоспугідь, вісім ділянок автомобільних доріг та частково пошкоджено дві мостові переправи. Було відселено 170 мешканців з 55 житлових будинків в селі Вільхівка Іршавського району.