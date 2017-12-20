Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

10:33, 20 грудня 2017
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Ожеледиці не буде тільки на сході та півдні.

В Україні зберігається ожеледиця / УНІАН
В Україні зберігається ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 20 грудня, майже по всій Україні очікується ожеледиця.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 грудня на дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 20 грудня в Україні похолодає, місцями пройде сніг.

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