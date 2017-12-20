Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

Ожеледиці не буде тільки на сході та півдні.

В Україні зберігається ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 20 грудня, майже по всій Україні очікується ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 грудня на дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 20 грудня в Україні похолодає, місцями пройде сніг.