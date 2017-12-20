У Чернігівській області через негоду знеструмлено 16 населених пунктів

Без електропостачання залишаються мешканці 10 населених пунктів Семенівського району та 6 - Корюківського.

Через негоду в Чернігівській області 16 населених пунктів залишилися без світла / Фото УНІАН

У Чернігівській області через налипання мокрого снігу та пориви вітру знеструмлено 16 населених пунктів у двох районах.

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Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що станом на 8:00 відключені три ЛЕП і 31 трансформаторна підстанція. Без електропостачання залишаються мешканці 10 населених пунктів у Семенівському районі та 6 - Корюківському.

Нагадаємо, станом на ранок 20 грудня на Закарпатті залишаються підтопленими 116 домогосподарств, відновлено водопостачання Мукачево.