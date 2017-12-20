У Китаї стався землетрус магнітудою 5,0

12:33, 20 грудня 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ілюстрація / Flickr, Matt Katzenberger
Ілюстрація / Flickr, Matt Katzenberger

20 грудня в Тибетському автономному районі на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,0.

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Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 29,88 градуса північної широти і 95,08 градуса східної довготи, передає Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.

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