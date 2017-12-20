На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води

Небезпечні рівні води утримуватимуться до 21 грудня.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом найближчих днів на річках Закарпатської області будуть утримуватись небезпечно високi рiвнi води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 20-21 грудня на річках Закарпаття будуть утримуватись небезпечно високi рiвнi води: на р. Боржава в районі водпоста Верхні Ремети триватиме підтоплення автодороги Шаланки-В. Ком'яти, сільгоспугідь та присадибних дiлянок ряду сіл Іршавського і Виноградівського районів; на р. Латориця - м. Чоп зберігатиметься затоплення заплави у міждамбовому просторі.

Нагадаємо, станом на ранок 20 грудня на Закарпатті залишаються підтопленими 116 домогосподарств, відновлено водопостачання Мукачево.