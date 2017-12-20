В Австралії зафіксували рідкісні "танцюючі блискавки" (відео)
Відео з блискавками набрало майже 30 тисяч переглядів.
Рідкісне природне явище "танець блискавок" вдалося зафіксувати жителю Австралії Калебу Тревісу.
Гігантська аномальна блискавка вдарила у гору на Гаваях (відео)
За кілька днів відео, на якому блискавки "пронизують" небо і розфарбовують його в рожевий колір, набрало майже 30 тисяч переглядів.
Нагадаємо, блискавка потрапила в пасажирський лайнер Boeing 777-300 який вилетів з Амстердама до Ліми.
Танець блискавок: австралійцю вдалося зняти кадри рідкісного природного явища
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