В Австралії зафіксували рідкісні "танцюючі блискавки" (відео)

Відео з блискавками набрало майже 30 тисяч переглядів.

"Танець блискавок" зафіксували в Австралії / youtube.com Storyful Rights Management

Рідкісне природне явище "танець блискавок" вдалося зафіксувати жителю Австралії Калебу Тревісу.

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За кілька днів відео, на якому блискавки "пронизують" небо і розфарбовують його в рожевий колір, набрало майже 30 тисяч переглядів.

Нагадаємо, блискавка потрапила в пасажирський лайнер Boeing 777-300 який вилетів з Амстердама до Ліми.