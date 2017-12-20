В Австралії зафіксували рідкісні "танцюючі блискавки" (відео)

14:40, 20 грудня 2017
607

Відео з блискавками набрало майже 30 тисяч переглядів.

помилкові
"Танець блискавок" зафіксували в Австралії / youtube.com Storyful Rights Management

Рідкісне природне явище "танець блискавок" вдалося зафіксувати жителю Австралії Калебу Тревісу.

Гігантська аномальна блискавка вдарила у гору на Гаваях (відео)

За кілька днів відео, на якому блискавки "пронизують" небо і розфарбовують його в рожевий колір, набрало майже 30 тисяч переглядів.

Нагадаємо, блискавка потрапила в пасажирський лайнер Boeing 777-300 який вилетів з Амстердама до Ліми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин