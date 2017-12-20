Сильні дощі призвели до повеней на північному сході Греції

15:42, 20 грудня 2017
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Дороги, які пов'язують великі міста, розмиті.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В адміністративному окрузі Родопі на північному сході Греції сильні зливи викликали повені.

Через повені на Закарпатті залишаються підтопленими 293 домогосподарства

Дороги, які пов'язують великі міста округу, розмиті. Дістатися до населених пунктів неможливо, повідомляє Euronews.

"Дуже складна ситуація в селі Амаранту. Пожежній команді вдалося врятувати 20 осіб. Їх перевезли до безпечного місця. Рятувальники патрулюють місцевість кожні дві години", - повідомив віце-губернатор округу Нікос Цалікідіс.

Відзначається, що повені завдали серйозної шкоди сільському господарству, рятувальники отримали десятки дзвінків з проханнями про допомогу.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Кай-Так" на Філіппінах стали 29 людей, ще 23 пропали без вісті.

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