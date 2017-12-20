Сильні дощі призвели до повеней на північному сході Греції

Дороги, які пов'язують великі міста, розмиті.

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В адміністративному окрузі Родопі на північному сході Греції сильні зливи викликали повені.

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Дороги, які пов'язують великі міста округу, розмиті. Дістатися до населених пунктів неможливо, повідомляє Euronews.

"Дуже складна ситуація в селі Амаранту. Пожежній команді вдалося врятувати 20 осіб. Їх перевезли до безпечного місця. Рятувальники патрулюють місцевість кожні дві години", - повідомив віце-губернатор округу Нікос Цалікідіс.

Відзначається, що повені завдали серйозної шкоди сільському господарству, рятувальники отримали десятки дзвінків з проханнями про допомогу.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Кай-Так" на Філіппінах стали 29 людей, ще 23 пропали без вісті.