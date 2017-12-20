Завтра в Україні практично без опадів, вночі місцями похолодає до -6° (відеопрогноз)

16:30, 20 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 грудня в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

Завтра в Україні похолодає / УНІАН
Завтра в Україні похолодає / УНІАН

На сході без опадів, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура -6°.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

На заході України в четвер практично без опадів. Вночі температура до -4°.

У північних областях снігопад. Температура -6°. У центрі практично без опадів, температура до -6°.

За народним прогнозом, 21 грудня — день Потапія і Анфіси-майстрині. Якщо синиці починають зранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — на хуртовину.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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