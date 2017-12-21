В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -3° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 21 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.

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На сході без опадів, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

На заході України в четвер практично без опадів. Вдень до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -3°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.

Прогноз на 21 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 грудня — день Потапія і Анфіси-майстрині. Якщо синиці починають зранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — на хуртовину.

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