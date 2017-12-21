У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до -3°

08:30, 21 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 21 грудня, у столиці пройде сніг, температура до -4°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер мінливий, до 2,6 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -3° (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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