У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до -3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 21 грудня, у столиці пройде сніг, температура до -4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер мінливий, до 2,6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

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