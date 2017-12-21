Затори на автодорозі Київ-Одеса в Київській області ліквідовані, звільнені майже 900 автомобілів

Із заторів звільнили 894 автомобілі.

Затори на трасі Київ-Одеса ліквідовані / УНІАН

Затори в Київській області на ділянці автодороги Київ-Одеса між м. Біла Церква і м. Жашків ліквідовані, із заторів вивільнені 894 автомобілі, у тому числі за добу - 305.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, рух транспорту в обох напрямках відновлено.

Для запобігання ускладнень на дорозі здійснюється скоординоване регулювання руху. На окремих підйомах і спусках спостерігається уповільнений рух.

Проводяться роботи з очищення та обробки протиожеледними засобами проблемних ділянок автодороги Київ-Одеса.

У місцях організованих стоянок поблизу АЗС і придорожніх закладів харчування залишається незначна кількість автомобілів, водії яких прийняли рішення продовжити рух вранці. Зазначені автомобілі транспортному потоку не заважають.

Всього до робіт залучено 55 одиниць техніки, а також 127 осіб, у тому числі від ДСНС 22 одиниці техніки та 94 осіб. ДСНС розгорнуто 4 пункти обігріву людей.

Координацію робіт на місці події здійснює Міжвідомчий штаб з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.

Також повідомляється, що загалом в Україні за станом на 8.00 проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено.

Як повідомляв УНІАН, багатокілометрові затори на ділянці автодороги Київ-Одеса між містами Біла Церква та Жашків Черкаської області утворилися з 18 грудня через обмерзання дорожнього полотна.