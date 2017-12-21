Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

Триватиме підтоплення сільгоспугідь та присадибних дiлянок ряду сіл Іршавського і Виноградівського районів.

на річках Закарпаття будуть утримуватись небезпечно високi рiвнi води / УНІАН

Сьогодні, 21 грудня, на річках Закарпаття будуть утримуватись небезпечно високi рiвнi води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, на р. Боржава в районі водпоста Верхні Ремети триватиме підтоплення автодороги Шаланки-В. Ком'яти, сільгоспугідь та присадибних дiлянок ряду сіл Іршавського і Виноградівського районів; на р.Латориця - м.Чоп зберігатиметься затоплення заплави у міждамбовому просторі.

Нагадаємо, затори в Київській області на ділянці автодороги Київ-Одеса між м. Біла Церква і м. Жашків ліквідовані, із заторів вивільнені 894 автомобілі, у тому числі за добу - 305.