У Закарпатській області залишаються підтопленими 110 домогосподарств

12:34, 21 грудня 2017
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Також підтоплено 225 га сільгоспугідь.

Повінь на Закарпатті / УНІАН
Повінь на Закарпатті / УНІАН

Станом на ранок 21 грудня у Закарпатській області залишалися підтопленими 110 домогосподарств.

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 16 населених пунктів

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Так, на Закарпатті залишаються підтопленими: 110 (було - 1 тис. 23) домогосподарств, 26 (було - 313) підвальних приміщень, 225 га (було - 2 тис. 407 га) сільгоспугідь.

Нагадаємо, 21 грудня на річках Закарпаття будуть утримуватись небезпечно високi рiвнi води.

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