До України 24 грудня прийде потепління з сильним вітром

Завтра Україну знову накриють снігопади.

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24-25 грудня в Україні очікується потепління, яке буде супроводжуватися сильним вітром.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"24-25 грудня в Україні очікується дуже сильний вітер та потепління. Це провокуватиме інтенсивне танення та зсуви снігових чи льодяних масивів. Будьте дуже й дуже обережними", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 22 грудня, у багатьох областях України пройде сніг, вночі очікуються морози.

Нагадаємо, у четвер, 21 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.