В Ірані стався землетрус

14:36, 21 грудня 2017
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Одна людина постраждала.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

На півночі Ірану стався землетрус магнітудою 5,2.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)

У столиці країни Тегерані й прилеглих районах відчувалися сильні підземні поштовхи, повідомляє Xinhua з посиланням на Іранський сейсмологічний центр.

Землетрус стався 20 грудня о 23:27 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився в точці з координатами 35,69 градуса північної широти і 50,99 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 7 км.

Землетрус викликав перебої в електропостачанні в тих районах, що перебували в епіцентрі землетрусу. Ушкодження отримав один з будинків в селі поблизу Тегерана, в результаті постраждала одна людина.

Нагадаємо, 20 грудня в Тибетському автономному районі на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,0.

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