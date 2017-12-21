Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

15:34, 21 грудня 2017
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 21-22 грудня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до -3°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"21-22 грудня у зв’язку із приростом снігу у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24-25 грудня в Україні очікується потепління, яке буде супроводжуватися сильним вітром.

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