В Україні завтра пройде сніг, на півдні та заході до +4° (відеопрогноз)

16:30, 21 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 22 грудня, в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході практично без опадів, температура до -3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до -3°

На заході України в п'ятницю очікуються снігопади. Вдень температура до +4°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +2°. У центрі також очікуються опади, температура до +1°.

За народним прогнозом, 22 грудня — Ганни. За народними прикметами, на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день року.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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