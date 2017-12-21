В Україні завтра пройде сніг, на півдні та заході до +4° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 22 грудня, в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.

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На сході практично без опадів, температура до -3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

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На заході України в п'ятницю очікуються снігопади. Вдень температура до +4°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +2°. У центрі також очікуються опади, температура до +1°.

За народним прогнозом, 22 грудня — Ганни. За народними прикметами, на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день року.

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