У Києві завтра пройде сніг, вдень температура до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня у столиці пройде сніг, температура до +2°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер західний та південно-західний, до 4,2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:56, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 грудня, в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.

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