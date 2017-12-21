У Києві завтра пройде сніг, вдень температура до +2°

17:00, 21 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня у столиці пройде сніг, температура до +2°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер західний та південно-західний, до 4,2 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -3° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:56, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 грудня, в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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