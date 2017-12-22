Україну сьогодні накриють снігопади, на заході та півдні до +4° (карта)

08:08, 22 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 грудня в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

На сході практично без опадів, температура до -1°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

На заході України у п'ятницю пройде сніг. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області до +4°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +2°. У центрі також очікуються опади, температура до +1°.

Прогноз на 22 грудня / УНІАН
Прогноз на 22 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 грудня — Ганни. За народними прикметами на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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