В Україні через негоду залишаються знеструмленими 34 населених пункти

У Львівській області залишається без електропостачання 21 населений пункт.

Через негоду знеструмлені понад 30 населених пунктів / Фото УНІАН

У трьох областях України протягом 21-22 грудня в результаті несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) спрацювала система захисту ліній електропередач, внаслідок чого знеструмлено 34 населені пункти у трьох областях.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Львівській області залишається без електропостачання 21 населений пункт, Чернігівській - 10, Сумській - 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 22 грудня в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.