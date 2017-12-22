В Україні через негоду залишаються знеструмленими 34 населених пункти

09:44, 22 грудня 2017
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У Львівській області залишається без електропостачання 21 населений пункт.

Через негоду знеструмлені понад 30 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлені понад 30 населених пунктів / Фото УНІАН

У трьох областях України протягом 21-22 грудня в результаті несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) спрацювала система захисту ліній електропередач, внаслідок чого знеструмлено 34 населені пункти у трьох областях.

Сьогодні в Києві пройде сніг, температура до +2°

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Львівській області залишається без електропостачання 21 населений пункт, Чернігівській - 10, Сумській - 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 22 грудня в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.

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