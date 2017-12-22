Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 22 грудня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"22 грудня у зв’язку із приростом снігу у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у трьох областях України протягом 21-22 грудня в результаті несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) спрацювала система захисту ліній електропередач, внаслідок чого знеструмлено 34 населені пункти у трьох областях.