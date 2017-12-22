У Закарпатській області залишаються підтопленими 100 домогосподарств

11:22, 22 грудня 2017
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Повінь затопила більше тисячі будинків.

На Закарпатті залишаються підтопленими 100 домогосподарств / УНІАН
На Закарпатті залишаються підтопленими 100 домогосподарств / УНІАН

Станом на ранок 22 грудня у Закарпатській області після повені залишаються підтопленими 100 домогосподарств.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 7:00 22 грудня залишаються підтопленими: 100 (було - 1 тис. 23) домогосподарств, 26 (було - 313) підвальних приміщень, 200 га (було - 2 тис. 407 га) сільгоспугідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у трьох областях України протягом 21-22 грудня в результаті несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) спрацювала система захисту ліній електропередач, внаслідок чого знеструмлено 34 населені пункти у трьох областях.

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