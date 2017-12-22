Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, у неділю потепліє (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, у неділю у багатьох регіонах потеплішає.

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У столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -3°, вдень 0°. У неділю дощ, +3°...+7°.

У Львові завтра пройде сніг, вночі 0°, вдень +2°. У неділю дощ, +4°...+6°.

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У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +1°, злива. У неділю вночі +6°, вдень +7°, пройде сніг.

У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -4°...0°. У неділю до +5°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю +4°...+6°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю -2°...+3°, пройде сніг.

Прогноз на 23 грудня / УНІАН

Прогноз на 24 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу снігопад. Температура вночі +8°, вдень +11°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +1°...+4°.

У Сімферополі завтра сонячно, -4°...+2°. У неділю +3°...+4°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю сніг з дощем, температура до +3°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю температура до +4°, сніг з дощем.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю -2°...+3°, мокрий сніг.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -7°. У неділю також очікується снігопад, вночі -3°, вдень 0°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +2°. У неділю пройде дощ, вночі +5°, вдень до +7°.

У Трускавці в суботу сніг, температура до +3°. У неділю температура до +7°, пройде дощ.

У Сваляві завтра без опадів, -7°, у неділю сніг з дощем, температура повітря -0° ...+1°.

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