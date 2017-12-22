Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, у неділю потепліє (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, у неділю у багатьох регіонах потеплішає.
У столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -3°, вдень 0°. У неділю дощ, +3°...+7°.
У Львові завтра пройде сніг, вночі 0°, вдень +2°. У неділю дощ, +4°...+6°.
Україну сьогодні накриють снігопади, на заході та півдні до +4° (карта)
У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +1°, злива. У неділю вночі +6°, вдень +7°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -4°...0°. У неділю до +5°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю +4°...+6°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю -2°...+3°, пройде сніг.
У Дніпрі в суботу снігопад. Температура вночі +8°, вдень +11°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +1°...+4°.
У Сімферополі завтра сонячно, -4°...+2°. У неділю +3°...+4°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю сніг з дощем, температура до +3°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю температура до +4°, сніг з дощем.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю -2°...+3°, мокрий сніг.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -7°. У неділю також очікується снігопад, вночі -3°, вдень 0°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +2°. У неділю пройде дощ, вночі +5°, вдень до +7°.
У Трускавці в суботу сніг, температура до +3°. У неділю температура до +7°, пройде дощ.
У Сваляві завтра без опадів, -7°, у неділю сніг з дощем, температура повітря -0° ...+1°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°