У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Землетрус пошкодив кілька будинків.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу, який стався 21 грудня на південному сході Ірану, постраждали 23 людини.

Читайте також В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)

Землетрус пошкодив кілька будинків, передає Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами місцевих чиновників, інформації про загиблих немає, а кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, днем раніше землетрус стався неподалік від столиці Ірану Тегерана. Тоді постраждала одна людина, підземні поштовхи викликали перебої в електропостачанні в тих районах, що перебували в епіцентрі землетрусу.