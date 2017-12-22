У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

13:39, 22 грудня 2017
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Землетрус пошкодив кілька будинків.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу, який стався 21 грудня на південному сході Ірану, постраждали 23 людини.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)

Землетрус пошкодив кілька будинків, передає Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами місцевих чиновників, інформації про загиблих немає, а кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, днем раніше землетрус стався неподалік від столиці Ірану Тегерана. Тоді постраждала одна людина, підземні поштовхи викликали перебої в електропостачанні в тих районах, що перебували в епіцентрі землетрусу.

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