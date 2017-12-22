Киян попереджають про ожеледицю

14:34, 22 грудня 2017
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Сьогодні, 22 грудня, у Києві зберігатиметься ожеледиця на дорогах.

У столиці зберігається ожеледиця / УНІАН
У столиці зберігається ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Києві пройде сніг, температура до +2°

"22 грудня в Києві буде хмарно, часом сніг, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час пересування містом.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, у неділю у багатьох регіонах потеплішає.

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