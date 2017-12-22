У Канаді стався потужний землетрус

16:15, 22 грудня 2017
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Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

У Канаді стався землетрус / spectacularnwt.com
У Канаді стався землетрус / spectacularnwt.com

У п'ятницю, 22 грудня, у Канаді стався землетрус магнітудою 5,0.

У Китаї стався землетрус магнітудою 5,0

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 219 км на південь від села Форт Макферсон. Осередок землетрусу залягав на глибині 1,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 21 грудня на південному сході Ірану, постраждали 23 людини.

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