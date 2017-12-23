На Філіппінах через повінь та зсуви загинули близько 90 осіб

09:35, 23 грудня 2017
36

В даний час в провінції розгорнуті рятувальні операції, однак їх проведення ускладнено.

Ілюстрація / REUTERS, Froilan Gallardo
Ілюстрація / REUTERS, Froilan Gallardo

Тропічний шторм на Філіппінах викликав селеві потоки і повені, в результаті яких загинуло близько 90 осіб, а десятки пропали без вісті. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в результаті повеней і зсувів було повідомлено про зникнення 64 людей, згідно з повідомленнями офіційних осіб і поліції.

В даний час в провінції розгорнуті рятувальні операції, однак їх проведення ускладнено пошкодженнями ліній електропередач і зв'язку.

Потужна повінь накрила Албанію (відео)

За даними метеорологів, швидкість вітру сягає понад 80 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що біля Філіппін перекинувся пором із 251 людиною на борту, є загиблі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин