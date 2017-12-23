На Філіппінах через повінь та зсуви загинули близько 90 осіб

В даний час в провінції розгорнуті рятувальні операції, однак їх проведення ускладнено.

Ілюстрація / REUTERS, Froilan Gallardo

Тропічний шторм на Філіппінах викликав селеві потоки і повені, в результаті яких загинуло близько 90 осіб, а десятки пропали без вісті. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в результаті повеней і зсувів було повідомлено про зникнення 64 людей, згідно з повідомленнями офіційних осіб і поліції.

В даний час в провінції розгорнуті рятувальні операції, однак їх проведення ускладнено пошкодженнями ліній електропередач і зв'язку.

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За даними метеорологів, швидкість вітру сягає понад 80 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що біля Філіппін перекинувся пором із 251 людиною на борту, є загиблі.