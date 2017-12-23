Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

10:35, 23 грудня 2017
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У зв'язку із відлигою у горах на Львівщині очікується значна сніголавинна небезпека.

Очікується 3 рівень лавинної небезпеки / фото УНІАН
Очікується 3 рівень лавинної небезпеки / фото УНІАН

У неділю та понеділок, 24-25 грудня, у зв'язку із відлигою у горах на Львівщині очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки у Карпатах

Раніше повідомлялося, що на Львівщині відкриють новий лижний маршрут на гору Ільза.

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