Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У зв'язку із відлигою у горах на Львівщині очікується значна сніголавинна небезпека.

Очікується 3 рівень лавинної небезпеки / фото УНІАН

У неділю та понеділок, 24-25 грудня, у зв'язку із відлигою у горах на Львівщині очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині відкриють новий лижний маршрут на гору Ільза.