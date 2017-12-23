В Україну завтра прийде потепління з мокрим снігом та сильним вітром - синоптик

15:42, 23 грудня 2017
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У Києві також мокрий сніг з переходом у дощ, та сильний вітер.

24 грудня в Україні - мокрий сніг з переходом у дощ / фото УНІАН
24 грудня в Україні - мокрий сніг з переходом у дощ / фото УНІАН

В Україну завтра прийде потепління з мокрим снігом та сильним вітром. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"24 грудня в Україні - мокрий сніг з переходом у дощ, сильний вітер і потепління до 0+7 градусів. У Києві - мокрий сніг з переходом у дощ, сильний вітер, +4+6 градусів", - написала вона.

У Закарпатській області залишаються підтопленими 100 домогосподарств

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах.

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