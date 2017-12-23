Кількість жертв зсувів і повеней на Філіппінах перевищила 130 (відео)

17:27, 23 грудня 2017
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Найбільше від удару стихії постраждав острів Мінданао, де не працюють електромережі і лінії зв'язку.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Число загиблих внаслідок повеней і зсувів на півдні Філіппін досягло 133 осіб, повідомляє kommersant.ru. Представники правоохоронних органів розповіли, що кілька десятків тіл виловили з річки, що вийшла з берегів.

Тайфун на Філіппінах призвів до загибелі 29 осібРаніше повідомлялося про 90 жертв тропічного шторму «Кай-Так», що обрушився на Філіппіни на цьому тижні. Понад 60 жителів вважаються зниклими без вести.

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