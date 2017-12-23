Кількість жертв зсувів і повеней на Філіппінах перевищила 130 (відео)

Найбільше від удару стихії постраждав острів Мінданао, де не працюють електромережі і лінії зв'язку.

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Число загиблих внаслідок повеней і зсувів на півдні Філіппін досягло 133 осіб, повідомляє kommersant.ru. Представники правоохоронних органів розповіли, що кілька десятків тіл виловили з річки, що вийшла з берегів.