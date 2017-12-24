Прогноз погоди на 25 грудня: Католицьке Різдво в Україні буде теплим, але дощовим

За словами синоптика, з опадів прогнозуються дощ і сніг: дощ на північному заході, півночі і сході України, а також у Дніпропетровській області та Запоріжжі, але на північному сході буде мокрий сніг.

Прогноз погоди на 25 грудня / фото УНІАН

Погода 25 грудня в Україні буде теплою, а температура в основному становитиме 8 градусів тепла. Правда, вітер так і залишиться сильним. Крім того, в деяких регіонах очікуються опади.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"25 грудня в Україні триватиме тепла погода, температура становитиме від +3 до +8 градусів, а на півдні підніметься до 10 градусів тепла. На північному сході в свою чергу очікується місцями 0 — 2 градуси морозу. Вітер також залишиться сильним", — підкреслює фахівець .

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За її словами, з опадів прогнозуються дощ і сніг: дощ на північному заході, півночі і сході України, а також у Дніпропетровській області та Запоріжжі, але на північному сході буде мокрий сніг.

Що стосується Києва, як стверджує синоптик, 25 грудня тут буде сильний вітер, місцями дощ, а протягом дня буде спостерігатися від +4 до +7 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 25 грудня в містах України:

Ужгород — +4...+6

Львів — +6...+8

Івано-Франківськ — +6...+8

Тернопіль — +5...+7

Чернівці — +7...+9

Хмельницький — +5...+7

Луцьк — +5...+7

Рівне — +5...+7

Житомир — +5...+7

Вінниця — +6...+8

Одеса — +8...+10

Миколаїв — +8...+10

Херсон — +7...+9

Сімферополь — +7...+9

Кропивницький — +5...+7

Черкаси — +5...+7

Чернігів — +2...+4

Суми — +2...+4

Полтава — +2...+4

Дніпро — +6...+8

Запоріжжя — +8...+10

Донецьк — +3...+5

Луганськ — +2...+4

Харків — +2...+4

Київ — +5...+7

За інформацією Українського гідрометцентру, 25 грудня опади будуть фактично на всій території України, крім півдня та Запорізької та Дніпропетровської областей.

В середньому температура повітря складе +7 градусів, а вітер буде західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській областях і в Запоріжжі (+8 — +10 градусів), а найхолодніше — у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях (+2 — +4 градуси).