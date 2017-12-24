Прогноз погоди на 25 грудня: Католицьке Різдво в Україні буде теплим, але дощовим
За словами синоптика, з опадів прогнозуються дощ і сніг: дощ на північному заході, півночі і сході України, а також у Дніпропетровській області та Запоріжжі, але на північному сході буде мокрий сніг.
Погода 25 грудня в Україні буде теплою, а температура в основному становитиме 8 градусів тепла. Правда, вітер так і залишиться сильним. Крім того, в деяких регіонах очікуються опади.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
"25 грудня в Україні триватиме тепла погода, температура становитиме від +3 до +8 градусів, а на півдні підніметься до 10 градусів тепла. На північному сході в свою чергу очікується місцями 0 — 2 градуси морозу. Вітер також залишиться сильним", — підкреслює фахівець .
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, у неділю потепліє (карта)
За її словами, з опадів прогнозуються дощ і сніг: дощ на північному заході, півночі і сході України, а також у Дніпропетровській області та Запоріжжі, але на північному сході буде мокрий сніг.
Що стосується Києва, як стверджує синоптик, 25 грудня тут буде сильний вітер, місцями дощ, а протягом дня буде спостерігатися від +4 до +7 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 25 грудня в містах України:
Ужгород — +4...+6
Львів — +6...+8
Івано-Франківськ — +6...+8
Тернопіль — +5...+7
Чернівці — +7...+9
Хмельницький — +5...+7
Луцьк — +5...+7
Рівне — +5...+7
Житомир — +5...+7
Вінниця — +6...+8
Одеса — +8...+10
Миколаїв — +8...+10
Херсон — +7...+9
Сімферополь — +7...+9
Кропивницький — +5...+7
Черкаси — +5...+7
Чернігів — +2...+4
Суми — +2...+4
Полтава — +2...+4
Дніпро — +6...+8
Запоріжжя — +8...+10
Донецьк — +3...+5
Луганськ — +2...+4
Харків — +2...+4
Київ — +5...+7
За інформацією Українського гідрометцентру, 25 грудня опади будуть фактично на всій території України, крім півдня та Запорізької та Дніпропетровської областей.
В середньому температура повітря складе +7 градусів, а вітер буде західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській областях і в Запоріжжі (+8 — +10 градусів), а найхолодніше — у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях (+2 — +4 градуси).
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°